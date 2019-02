Hilde Crevits 'pissed' dat onderwijshervorming niet overal nauwgezet wordt gevolgd ADN

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is naar eigen zeggen 'pissed' dat niet alle scholen de onderwijshervorming doorvoeren zoals die is beslist door Vlaanderen. Dat zei de minister in het parlement na een vraag van Jo De Ro (Open Vld).

Op 1 september 2019 gaat de langverwachte hervorming van het secundair onderwijs van start. Die moet er onder meer voor zorgen dat er minder leerlingen zonder diploma uitstromen en dat er een kleiner, maar duidelijker, aanbod van richtingen komt.

In de eerste graad krijgen leerlingen een sterkere algemene vorming. Vooral in het eerste jaar wordt daarop ingezet. In het tweede jaar is er al meer differentiatie: leerlingen kiezen dan een basisoptie, zoals latijn, handel of topsport. Het gaat om een kennismaking, om in het derde jaar een studierichting te kunnen kiezen.

“Bij ons niet”

Maar blijkbaar nemen niet alle scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) het even nauw met die hervorming. "Ik heb hier gisteren een aantal leerkrachten en leerlingen ontvangen en ik hoor dat men op sommige plaatsen zegt: ‘Bij ons is de volledige eerste graad voor iedereen gelijk, zonder basisopties'. Dat kan natuurlijk niet", zei Crevits. "Je moet niet alles aanbieden, maar in het tweede jaar moeten er meerdere opties worden aangeboden."

Slordige communicatie

Ook bij sommige CLB's wordt slordig gecommuniceerd. Filip Vandenberghe van onderwijsvakbond COC kreeg door een CLB enkel het aanbod van het katholiek onderwijs toegelicht. "Jammer voor de vrije schoolkeuze", zei hij op Twitter. "Ik ben daar een beetje pissed over", reageerde Crevits. "Ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar je moet soms duidelijk zijn. Ik ga initiatief nemen, men moet het aanbod volledig geven. We hebben het decreet gestemd zoals het gestemd is en het moet correct toegepast worden.”

Jo De Ro hoopt dat de scholen in de toekomst vooral in het belang van de leerlingen zullen denken en durven doorverwijzen naar een andere school als het aanbod daar beter aansluit bij het profiel van de leerling.