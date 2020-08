Herexamens VUB verlopen opnieuw onder strikte voorwaarden IB

07 augustus 2020

06u35

Net zoals de examenperiode van de eerste zittijd in juni zal de tweede zittijd die op maandag 10 augustus start onder strikte voorwaarden verlopen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De universiteit kan voor de herexamens daarvoor opnieuw rekenen op enkele bijkomende grote examenruimtes zoals in het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark.

Voor studenten die terugkeren van vakantie uit een rode of oranje worden de examens verplaatst of wordt een digitaal alternatief aangeboden.

Om alle hygiënemaatregelen in acht te nemen en ervoor te zorgen dat de studenten in alle rust en veiligheid hun examens kunnen afleggen, wijkt de VUB net zoals in juni uit naar enkele externe locaties waar de fysieke afstand kan gegarandeerd worden. Op de campus Jette en Etterbeek worden er ook extra examenlocaties voorzien in twee sporthallen en practicumzalen. Na elke examensessie worden de ruimtes grondig gereinigd en ontsmet.

Mondmaskers

"De examenvormen van juni werden behouden, en de examens van de januari zittijd werden ook aangepast aan de coronasituatie. De voorzorgsmaatregelen zoals onder andere het permanent dragen van een mondmasker helpen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt", zegt VUB-vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert.

De VUB helpt haar studenten ook in de zoektocht naar een veilige studieplek voor de herexamens en heeft deze coronavrije locaties op haar website opgelijst.