Helft scholen verplicht elk jaar aanschaf nieuwe boeken IB

03 juni 2020

05u05

Bron: Belga 0 Onderwijs Een jaartje studeren in de derde graad van het middelbaar kost 1.503 euro. Die kostprijs is hoog, onder ­andere omdat meer dan de helft van de scholen leer­lingen verplicht om ieder jaar nieuwe boeken te kopen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Onderwijsonderzoek waarover Het Nieuwsblad, De Standaard en Gazet van Antwerpen vandaag.

Het onderzoek werd nog door vorig Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besteld. Uit de grootschalige bevraging blijkt dat één schooljaar in de tweede graad ouders 1.134 euro kost, en in de derde graad 1.503 euro. In beide gevallen gaat het om de mediaankostprijs.

De grootste uitgavenposten zijn het vervoer van en naar de school, het voorschot dat scholen vragen voor allerlei kosten en met stip op nummer één: de schoolboeken en het drukwerk. In meer dan de helft van de scholen zijn ouders verplicht om ieder jaar nieuwe schoolboeken te kopen. "We zijn van mening dat er nog ruimte is om de kosten van eenjarige leerboeken voor ouders en leerlingen te beperken", schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers pleiten ook voor het optrekken van de schooltoelagen, ook al zijn die dit schooljaar al gestegen. In de derde graad dekt de meest ­genereuze toeslag op dit moment immers maar 74 procent van de werkelijke kosten.