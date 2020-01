Helft meer erkenningen buitenlandse diploma's in 3 jaar tijd IB

31 januari 2020

Bron: Belga 0 Onderwijs Het aantal goedgekeurde aanvragen voor de erkenning van een buitenlands diploma in Vlaanderen is tussen 2015 en 2018 met de helft gestegen. Het aantal ging van 2.395 naar 3.595. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena.

In 2015 en 2016 kwam het grootste aantal aanvragen nog uit Nederland. In 2017 en 2018 werd die koppositie overgenomen door Syrië. Het gaat voor de helft om diploma's secundair en voor de helft om diploma's hoger onderwijs.

Bij de positieve beslissingen tekende zich eenzelfde evolutie af. Waar Nederland in 2015 op plaats één stond, moest het deze afstaan aan Syrië in zowel 2016, 2017 als 2018. "Dit toont aan dat het beeld dat vaak wordt opgehangen van nieuwkomers die weinig bijdragen aan onze maatschappij, onterecht is", vindt Ongena.

“Mensen stuk voor stuk nodig”

"In drie jaar tijd zijn er 1.287 Syrische diploma's erkend. We hebben deze mensen stuk voor stuk nodig. Anders zullen we er niet in slagen om die 120.000 extra jobs in te vullen."

De gemiddelde afhandeltermijn is in de bewuste periode gedaald van 67 dagen naar 42 dagen.