Heeft het zin om schoolreizen naar Italië uit te stellen?

06 maart 2020

Buitenlandse Zaken raadt aan om Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen. Hetzelfde geldt voor gebieden in Frankrijk die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. Maar heeft het wel zin om kinderen thuis te houden? Zou het niet beter zijn om oudere mensen te verbieden om te reizen?

Welke schoolreizen worden precies afgeraden?

Buitenlandse Zaken raadt schoolreizen naar Italië en Frankrijk af. Voor Italië geldt het advies voor het hele land. Voor Frankrijk gaat het enkel om zogenaamde ‘cluster’-regio’s waar het virus circuleert. Die liggen in de departementen Oise ten noorden van Parijs, de Haute-Savoie in de Alpen, de Morbihan in Bretagne en de Haut-Rhin, in het oosten aan de grens met Duitsland en Zwitserland. Belgische scholen krijgen nu de raad om schoolreizen naar deze zones tot nader order uit te stellen.

Waarom worden enkel deze schoolreizen afgeraden?

“Wij staan in nauw contact met onze posten in Frankrijk en Italië”, zegt Arnaud Gaspart van Buitenlandse Zaken. “Wij volgen de adviezen van gezondheidsspecialisten en ministeries in Italië en Frankrijk. Alle schoolreizen in heel Italië zijn afgelast. In Frankrijk is dat het geval voor enkele haarden van de epidemie. Wij nemen die maatregelen gewoon over.”

Welke maatregelen namen Frankrijk en Italië zelf?

De Franse autoriteiten beslisten om de schoolreizen op te heffen in ‘cluster’-regio’s waar het virus circuleert. De Italiaanse autoriteiten annuleerden álle schoolreizen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Daarnaast werden in Italië alle scholen, universiteiten en kinderopvangcentra gesloten.

Heeft het zin om schoolreizen te verbieden naar Italië en Frankrijk?

“Op dit ogenblik is er geen bewijs dat kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus”, legt Herman Goossens, professor microbiologie (Universiteit Antwerpen), uit. “Vandaar dat ik nu zeg dat schoolreizen verbieden geen zin heeft. Kinderen worden niet echt ziek van het virus én er zijn geen aanwijzingen dat ze een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het virus.”

“Daarom dat ik, als politici mijn advies zouden vragen, nu niet zou aanraden om schoolreizen te verbieden. Je moet altijd nagaan of de voorzorgsmaatregelen die je neemt, proportioneel zijn aan het mogelijke risico. Maar het is niet omdat er nu geen bewijs is dat kinderen mee zorgen voor de verspreiding van het virus, dat dat inderdaad niet zo is. Als morgen zou blijken dat dat wel het geval is, zou ik een heel ander advies geven.”

Dit coronavirus is niét banaal. Het is méér dan een seizoensgriep Professor Herman Goossens

Zou het niet beter zijn om oudere mensen te verbieden te reizen?

Herman Goossens: “Om heel eerlijk te zijn, zou ik oudere mensen afraden om op reis te gaan naar risicogebieden. Vooral bij 70- en 80-plussers is de mortaliteit hoog. Dit is méér dan een seizoensgriep. Dit is niét banaal.”