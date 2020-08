Harvard bijft beste universiteit ter wereld en UGent beste Belgische jv

15 augustus 2020

12u41

Bron: AFP/BELGA 4 Onderwijs Voor het achttiende opeenvolgende jaar staat in de Shanghai-ranking van beste universiteiten ter wereld die van Harvard bovenaan. Amerikaanse universiteiten blijven ook domineren. De Gentse universiteit kon zich op de 66ste plaats handhaven en is daarmee primus inter pares in België.

Op de eerste tien plaatsen staan allemaal Amerikaanse of Britse universiteiten. Na Harvard komt opnieuw het Amerikaanse Stanford en het Engelse Cambridge. Vervolgens komen het MIT (4), Berkeley (5) en Princeton (6).

Paris Saclay is de eerste niet-Amerikaanse of niet-Britse universiteit, op plaats 14. Vorig jaar stond de onderwijsinstelling nog niet eens op de lijst die Shanghai Ranking Consultancy sedert 2003 opstelt en die duizend universiteiten rangschikt.

Er staan acht Belgische universiteiten op, waarbij op de 66ste plaats de Gentse universiteit opnieuw koploper is. De KU Leuven daalt van 85 naar 97. Haar Franstalige evenknie UCL handhaaft zich tussen de 151ste en 200ste plaats, terwijl de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) zich tussen plaats 101 en 150 kon werken. De Luikse universiteit vervolledigt tussen de 201ste en 301ste plaats de Belgische top vijf. Tussen plaats 601 en 700 sluit de universiteit van Hasselt het rijtje af.

Onder de zes criteria die Shanghai hanteert is er het aantal Nobelprijswinnaars, het aantal meest in hun discipline geciteerde wetenschappers en het aantal publicaties in de wetenschappelijke vakbladen Science en Nature.