Groepswerken steeds vaker kwelling voor leerlingen én ouders lva

11 februari 2019

04u37

Bron: belga 0 Onderwijs Groepswerken op school zijn steeds vaker een kwelling voor leerlingen én ouders. De VCOV, de koepel van ouderverenigingen in het katholiek onderwijs, roept ouders en scholen op om duidelijk te communiceren over de groepswerken. Dat schrijft De Morgen maandag. "Scholen zijn zich niet altijd bewust dat de veelheid aan groepstaken grote gevolgen heeft voor de leerlingen en hun ouders."

Hoewel er voor het lager en het middelbaar onderwijs geen concrete cijfers zijn, zouden leerlingen en ouders "intuïtief aanvoelen" dat het aantal groepswerken stijgt, stelt professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent). "Voor het hoger onderwijs zijn er wel cijfers, en daar zien we inderdaad een duidelijk stijgende trend", klinkt het.

De groepswerken bezorgen niet alleen leerlingen, maar ook ouders veel stress. "Ouders voelen zich vaak verplicht om taxi te spelen. Om samen een kijkdoos of een vlog te maken, moeten de kinderen fysiek samenkomen. In de lagere school gaan ze doorgaans in hun buurt naar school, maar in het middelbaar is dat veel minder het geval. Voor werkende ouders is dat niet altijd vanzelfsprekend", verklaart Theo Kuppens van het VCOV, de koepel van ouderverenigingen in het katholiek onderwijs, in De Morgen.

De koepel roept scholen op om tegenover de ouders goed te communiceren over de groepswerken, maar ook ouders moeten hierover praten met de directie. "Een school is zich er niet altijd van bewust dat de veelheid aan groepstaken grote gevolgen heeft voor de leerlingen en hun ouders", klinkt het.