Groen waarschuwt voor "taalwoestijn" als gevolg van aparte taalklassen HAA

04 november 2019

12u08

Bron: Belga 0 Onderwijs Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) staat sceptisch tegenover het idee van een taalbadjaar voor kleuters die de slechtste scores laten optekenen voor de taaltest die Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil invoeren. “Taalbaden zijn een goed idee, maar dan in het regulier onderwijs. Laat ons geen taalwoestijn maken door aparte taalklassen te organiseren”, zegt ze in een reactie.

In het regeerakkoord wordt een “uniforme net- en koepeloverschrijdende gestandaardiseerde taalscreening” van alle vijf-zesjarigen in het vooruitzicht gesteld. Tijdens een bezoek aan een basisschool in Vilvoorde gaf minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vandaag meer duiding bij de maatregel, die bedoeld is om een eventuele taalachterstand zo vroeg mogelijk op te sporen.

Kinderen die onvoldoende scoren kunnen een traject met bijvoorbeeld naschoolse begeleiding moeten volgen, maar voor de kinderen die het slechtst scoren, “zal mogelijk een taalbadjaar tussen de kleuterklas en de lagere school meer aangewezen zijn”, zei Weyts.



Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman vindt taalbaden op zich een goed idee, maar ziet ze liever geïntegreerd worden in het reguliere onderwijs. “Laat ons geen taalwoestijn maken door aparte taalklassen te organiseren. Nederlands leer je het best in een taalrijke omgeving. Het verleden heeft uitgewezen dat de aanpak zoals voorgesteld door Weyts, niet werkt.”

Omdat taalprocessen vroeg beginnen, pleit Groen voor investeringen in vroege toegankelijke kinderopvang. “Daarnaast moeten onze kleuteronderwijzers meer mogelijkheden tot opleiding krijgen. Slechts 17 procent van hen voelt zich bekwaam om in een meertalige omgeving te werken”, weet Meuleman. Haar partij ziet het “beperkte geld” dan ook liever ingezet worden op professionaliseringskansen voor leerkrachten, in plaats van op testen.

Meuleman wil het debat ook niet ten onrechte verengen door te focussen op anderstaligen. Taalongelijkheid treft ook kinderen die opgroeien in armoede, stelt ze.