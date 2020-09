Groen hekelt hiaat in eindtermen: “Weyts draait klok terug” HAA

01 september 2020

15u17

Bron: Belga 0 Onderwijs Oppositiepartij Groen wil dat ook leerlingen uit het beroeps en technisch secundair onderwijs (bso en tso) burgerschap, digitale geletterdheid en ondernemingszin meekrijgen als ze afstuderen. Dat zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Volgens Meuleman legt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) met de geplande eindtermen de lat lager voor leerlingen uit arbeidsmarktgerichte richtingen. "Weyts moet nu bijdraaien en het advies van de experten volgen", zegt Meuleman.

De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs voor het zomerreces principieel goedgekeurd. Die eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen in de toekomst moeten halen. Bedoeling is dat die nieuwe eindtermen vanaf het schooljaar 2021-2022 worden ingevoerd. De regering sprak wel af om de eindtermen nog eens voor te leggen aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Het advies van de SERV en de VLOR is er nu. SERV-voorzitter Danny Van Assche zegt daarin onder meer dat alle jongeren "of ze nu talen, economie of schrijnwerkerij volgen" een aantal 21ste eeuwse competenties moeten meekrijgen. "Nu dreigen onder andere digitale vaardigheden, burgerschap en ondernemerszin uit de boot te vallen. Dat kunnen we niet maken", aldus Van Assche.

Omwille van de haalbaarheid de lat dan maar lager leggen, is geen goed idee Elisabeth Meuleman (Groen)

Groen-onderwijssspecialiste Elisabeth Meuleman vindt dat die competenties moeten opgenomen worden in de eindtermen, ook voor de leerlingen in bso en tso. "Geen belang hechten aan die competenties is leerlingen aan de zijkant duwen in het Vlaanderen van de 21ste eeuw. Weyts draait zo de klok terug", meent Meuleman.

Advies

De Groen-politica vindt dat de onderwijsminister de koers moet bijsturen. "We vragen uitdrukkelijk dat de Vlaamse regering het advies van VLOR en SERV dat gemaakt werd samen met experts grondig bekijkt en de daarin geformuleerde voorstellen voor eindtermen zo veel mogelijk overneemt, zoals ook de SERV uitdrukkelijk vraagt".

Meuleman begrijpt dat de VLOR zich vragen stelt bij de haalbaarheid van de eindtermen. "Uiteraard is de haalbaarheid van het behalen van ambitieuze eindtermen met zoveel mogelijk leerlingen belangrijk. Maar omwille van de haalbaarheid de lat dan maar lager leggen, is geen goed idee. Zoals de SERV ook stelt : haalbaarheid bereik je op andere manieren, namelijk door in te zetten op zij-instroom, nieuwe leervormen, minder planlast en creativiteit in de onderwijsorganisatie.”