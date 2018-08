GO!-topvrouw: "Leraars moeten meer in team gaan werken" kv

29 augustus 2018

04u30

De aard van het beroep van leraars is volop in ontwikkeling. "De leraar van morgen zal meer in team gaan werken", vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs. De topvrouw van GO! doet de uitspraak in een gesprek met Belga, wanneer het thema van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar wordt aangesneden. Over de modernisering van het middelbaar onderwijs die ingaat op 1 september 2019 "is er nog een hele weg af te leggen", zegt ze. "De timing is wel heel krap."

"We weten dat het niet evident om jonge mensen te overtuigen om te kiezen voor een baan in het onderwijs", zegt de topvrouw van het GO! . "We gaan in de toekomst nochtans van langsom meer nieuwe leerkrachten nodig hebben voor de klas door de stijgende leerlingenaantallen. En tegelijk zie je de uitstroom toenemen van de mensen die de pensioenleeftijd naderen, dus je moet zorgen dat je voldoende instroom hebt van goede mensen. Daarom is het belangrijk na te denken over de loopbaan van de leerkracht, van het begin tot het einde. Leraren moeten een volwaardige job hebben van in het prille begin van hun carrière."

Raymonda Verdyck kan het weten, want als beginnende lerares zedenleer werd ze van hot naar haar gestuurd, naar, Tienen, naar Diest, naar Brakel, naar Geraardsbergen, naar Halle, naar Koekelberg, enzovoort. Het invoeren van lerarenplatforms om jonge onderwijzers een stabiele start van hun carrière te waarborgen is dan ook een belangrijk nieuw instrument, vindt Verdyck. Maar er is meer.

Niet alleen

"We moeten ervoor zorgen dat leerkrachten er niet meer alleen voor staan, dat hun draagkracht verhoogt, en dat kan door in teams te werken. We moeten ze begeleiden bij de start van hun loopbaan om zo bijvoorbeeld de schoolcultuur te leren kennen of de manier waarop ze met leerlingen in interactie kunnen gaan."

"We zijn daar al mee bezig door te investeren in co-teaching en team-teaching, waarbij een team van leraars, die ook mekaar ondersteunen, aan de slag gaat met leerlingen. Die ondersteuning komt tegelijk de leraren en de leerlingen ten goede, dat is een win-winsituatie."

Nieuwe rollen

Daarnaast moet een baan in het onderwijs ook meer gediversifieerd worden, vindt Verdyck. "Nu is het al te vaak een vlakke loopbaan. Oudere leerkrachten die niet meer enkel en alleen voor de klas willen staan en toch veel expertise hebben, kunnen als mentor jonge leraren bijstaan. Zo zouden we een aantal nieuwe rollen kunnen onderscheiden die de lerarenloopbaan diversifiëren en dus aantrekkelijker maken."

Modernisering middelbaar onderwijs

De modernisering van het middelbaar onderwijs komt er aan over amper één jaar, ze gaat in op 1 september 2019. "Dat betekent dat het nog een heel druk jaar wordt", zegt Verdyck. "We zijn heel blij dat er intussen besloten is over de nieuwe eindtermen, maar er is nog een hele weg af te leggen. Zo moet het Vlaams parlement zijn zeg nog kunnen doen, en leerplannen kunnen pas goedgekeurd worden, nadat de eindtermen definitief zijn vastgelegd. Met die leerplannen moeten scholen aan de slag gaan om de vertaling te maken naar de klasvloer."

"De timing blijft dus erg krap en spannend om de hele klus op tijd geklaard te krijgen. En ook daarna is er nog veel werk aan de winkel, want we starten volgend schooljaar met de eerste graad, maar we moeten dan nog voortwerken voor de tweede en derde graad, en dat betekent dat het zowel voor het volgende schooljaar spannend wordt als voor de jaren daarna."