Gentse stadsscholen moeten hoofddoeken voortaan toelaten

02 juli 2018

07u03

Bron: Het Nieuwsblad 0 Onderwijs Vanaf volgend schooljaar mogen moslimmeisjes die in een Gentse stadsschool les volgen, hun hoofddoek dragen - tenzij ze onder druk gezet worden om dit te doen. " Iedereen moet zichzelf kunnen zijn", zegt de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) in Het Nieuwsblad.

De beslissing komt er nadat de rechter in Tongeren onlangs besliste dat een groep moslima’s uit twee Maasmechelse scholen een hoofddoek mag dragen ondanks het algemene verbod dat geldt in het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

“De rechter oordeelde dat een algemeen verbod niet kan”, zegt Decruynaere in de krant. “Enkel als de veiligheid of het schoolklimaat in een school in het gedrang komt is een verbod geoorloofd. Wij hebben dat principe nu als algemene regel in de schoolreglementen van onze middelbare scholen gegoten.”

Duidelijkheid

De nieuwe regel betekent volgens Decruynaere niet dat alle stadsscholen nu de hoofddoek zomaar moeten toelaten. “Als de directie bijvoorbeeld vindt dat het huidige schoolklimaat dat niet toelaat, kan ze daarvan afwijken”, zegt ze. “Maar het is wel degelijk een belangrijke stap die duidelijkheid schept voor onze scholen.”

Ook Gentse scholen uit andere onderwijsnetten vragen duidelijkheid. Daarom wordt in het najaar een werkgroep opgericht om een consensus te zoeken over de netten heen.