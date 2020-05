Gent en Antwerpen vragen versoepeling afstandsregels op school: “Creëer ‘klasbubbels’ van 20 tot 24 leerlingen” HLA

25 mei 2020

15u30

Bron: VTM Nieuws, Belga 6 Onderwijs Alle basisschoolleerlingen en kleuters in Vlaanderen mogen Alle basisschoolleerlingen en kleuters in Vlaanderen mogen vanaf 2 juni weer naar de klas . Ook in het middelbaar onderwijs kunnen vanaf dan weer meer scholieren echt onderwijs krijgen. De stadsbesturen in Gent en Antwerpen vragen dat de afstandsregels die gelden op scholen versoepeld worden, zodat ook scholen met beperkte ruimte alle leerlingen opnieuw kunnen verwelkomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden kwamen vrijdag tot een akkoord over de verdere opstart van het onderwijs, al moet dat akkoord nog worden bekrachtigd door de Nationale Veiligheidsraad. De huidige afstandsregels zouden ook na de verdere versoepeling blijven gelden, klinkt het.

Volgens die afstandsregels moet een school per leerling minstens 4 vierkante meter ruimte voorzien, plus 8 vierkante meter voor elke leerkracht. Heel wat scholen hebben de afgelopen weken klassen opgesplitst en lokalen heringericht om aan deze maatregelen te voldoen. Verschillende scholen trokken de voorbije dagen al aan de alarmbel, en lieten weten dat zij onvoldoende ruimte en/of leerkrachten hebben om alle klassen te ontdubbelen. “Heel veel scholen raken er niet uit”, zegt ook Antwerps Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a). “Ze gaan leerlingen en ouders moeten teleurstellen”, klinkt het.

Klasbubbels

Beels stelt daarom voor om de afstandsregels in het onderwijs te versoepelen, en ‘klasbubbels’ te creëren waarin 20 tot 24 leerlingen zitten. Leerlingen binnen één bubbel zouden geen afstand moeten houden van elkaar, en zouden met elkaar mogen spelen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de regels werden opgesteld in overleg met experten. “De virologen hebben duidelijk geadviseerd dat het risico toeneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Daarom maken we een onderscheid tussen de kleuters en de leerlingen in het lager onderwijs”, liet de minister vorige week optekenen.

Lees ook: Onderwijstoplui verdedigen hun akkoord: “Beperken schade voor elke leerling zoveel mogelijk” (+)