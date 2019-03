Genderkamer wellicht voor het eerst naar rechter tegen discriminatie zwangere leerkracht jv

19 maart 2019

08u13

Bron: belga 0 Onderwijs De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst stapt wellicht naar de rechter om de discriminatie van een zwangere leerkracht aan te klagen. Het gaat om een leerkracht van wie het contract niet werd verlengd omdat ze zwanger was. Een duidelijk geval van discriminatie, meent ombudsvrouw gender Annelies D'Espallier.

Omdat bemiddelingspogingen met de betrokken gemeentelijke overheid voorlopig niets opleveren, lijkt een rechtszaak onvermijdelijk. Het is de eerste keer dat de Genderkamer die stap moet zetten.

Vrouwelijke werknemers anders of ongelijk behandelen omdat ze zwanger zijn, is een vorm van discriminatie op grond van geslacht. Toch gebeurt het in de praktijk vrij vaak. Volgens een studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen worden zelfs 3 op de 4 werkneemsters geconfronteerd met tenminste één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke en onaangename behandeling op basis van hun zwangerschap of moederschap.

Schriftelijke bewijzen

Wanneer zwangere vrouwen ook nog eens in een kwetsbaar, tijdelijk statuut werken, zoals vaak het geval is bij beginnende leerkrachten, durven ze hun rechten niet altijd af te dwingen. "Vaak getuigt men liefst in stilte van wat men heeft meegemaakt. Bovendien zijn werkgevers ook bedreven in het zoeken van andere redenen om een niet-verlening van een contract of een ontslag te rechtvaardigen en zo een discriminatieklacht te vermijden", legt ombudsvrouw gender Annelies d'Espallier uit.

Nu is er dus een geval waarbij een leerkracht te horen kreeg dat haar contract niet verlengd werd wegens haar zwangerschap. Daar zijn bovendien ook schriftelijke bewijzen van. "Een duidelijk geval van discriminatie", zegt d'Espallier. En toch zet de betrokken gemeentelijke overheid volgens haar "de hakken in het zand".

“Er worden allerlei uitvluchten gezocht. Er ligt nog een ultiem bemiddelingsvoorstel op tafel, maar als dat negatief wordt beantwoord, rest er ons geen andere uitweg dan naar de rechter te stappen", aldus d'Espallier.