Geert Noels: "Studentendoop is plaats van vernedering en misbruik. Stop dit!"

01u10

Bron: VRT 0 photo_news Geert Noels hoopt dat 2017 een kantelpunt is en dat studentendopen daarna geen gangbare praktijk meer zijn. Onderwijs Econoom Geert Noels was deze week ongewoon fel op Twitter over studentendopen. "Studentendopen zijn te veel een plaats van vernedering en misbruik, vooral bij vrouwelijke studenten. Stop dit misbruik", tweette hij samen met de hashtags #metoo en #Weinstein. Bij Van Gils en Gasten kwam hij de tweet uitleggen.

"Deze week zag ik opnieuw mensen in witte gewaden die op hun knieën moesten zitten en zich moesten laten vernederen", vertelt Noels. "Als je zegt dat dit een normaal proces is om erbij te horen, dan krijg je dat het escaleert. Ik noem studentendopen een georganiseerd pesten voor gevorderden. Als je vindt dat dit kan, dan gaat dat maatschappelijk ook zo aanvaard worden."

Studentendopen zijn teveel een plaats van vernedering en misbruik, vooral bij vrouwelijke studenten. Stop dit misbruik. #weinstein #metoo Geert Noels(@ GeertNoels) link

Aanverwante rituelen even erg

Noels keurt ook aan studentendopen verwante rituelen in het bedrijfsleven of in het leger af. "Je ziet bijvoorbeeld in Amerikaanse bedrijven dat seniors de juniors vernederen. Als je dat als junior niet laat doen, dan riskeer je om niet aanvaard te worden of om een slechte evaluatie te krijgen. Dat is wat Weinstein ook deed met de jonge actrices: doen alsof dat normaal was in een aanvaardingsproces om bij een sector te horen."



Kwetsbaarsten

Noels denkt dat vooral de kwetsbaarste mensen slachtoffer worden van studentendopen en aanverwante praktijken. "Uiteraard gaan een aantal mensen niet meedoen aan studentendopen, maar zij die wel meedoen zijn vaak de kwetsbaren die denken dat je mee moet doen aan dit soort groepsdruk om erbij te horen. Net daarom gaat het volgens mij om georganiseerd pesten. Ik kan me niet voorstellen, en ik richt me dan vooral tot de vrouwelijke studenten, dat zij deze omgeving leuk vinden. Ze vinden het alleen maar aanvaardbaar in die mate dat ze achteraf worden aanvaard tot een groep waar ze graag toe willen behoren."

Kantelpunt

Noels hoopt vooral dat 2017 een kantelpunt wordt. "Ik hoop dat we later gaan terugkijken op 2017 als het jaar waarin we paal en perk hebben gesteld aan dit soort ouderwetse, vernederende bedoeningen die vooral voor vrouwelijke studenten een obstakel zijn."