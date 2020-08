Geert Molenberghs: “Geen al te drastische maatregelen nemen voor schoolbesmettingen” Lucas Wuyts

31 augustus 2020

12u29 2 Onderwijs Biostatisticus Geert Molenberghs is er zeker van dat er besmettingen zullen zijn op school. Al hoeft dat volgens hem geen probleem te zijn. “We moeten niet een hele school, laat staan een heel schooldistrict in quarantaine plaatsen of wat dan ook.”



Nu de scholen morgen terug open gaan, zullen de coronacijfers ook terug stijgen. Het is een scenario waar Geert Molenberghs zeker van is. “Het zou een mirakel zijn, moest er op geen enkele school een besmette leerling of leerkracht zijn. We weten dat er al een school is in Oud-Heverlee die niet onmiddelijk kan openen omdat er twee leerkrachten positief getest hebben op het coronavirus.” Toch mag dat geen reden tot paniek zijn volgens de biostatisticus. Er zijn draaiboeken waarbij ingegrepen wordt wanneer het coronavirus vastgesteld wordt bij een leerling of leerkracht. “Die scenario’s zijn ook niet al te drastisch waarbij er bijvoorbeeld een hele school, laat staan een heel schooldistrict, in quarantaine wordt geplaatst.”

Het ticket tot succes voor de heropstart van de scholen is volgens Molenberghs de mondmaskerplicht voor leerlingen en leerkrachten. “Hoe controversieel de maatregel ook is, we zien in het buitenland dat het wel tot succes leidt. Scholen waar een mondmasker niet verplicht is, zijn al moeten sluiten”. Daarnaast zal ook de contactopsporing een belangrijke factor worden in het succes van de heropening. “Bij het CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, was daar toch enige zorg over. We zullen dat erg goed moeten opvolgen”.