Geen studenten opgedaagd voor nieuwe imamopleiding KU Leuven kv

17 februari 2020

19u38

Bron: Belga 0 Onderwijs Er zijn geen studenten opgedaagd voor de imamopleiding die normaliter bij aanvang van het tweede semester in februari had moeten starten aan de KU Leuven. Dat meldt het studentenblad Veto en wordt bevestigd door Johan De Tavernier, decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de universiteit.

De opleiding bestaat uit twee delen. Verspreid over twee academiejaren moeten de studenten eerst negen reeds bestaande vakken volgen. Het gaat onder meer om recht, geschiedenis en religiewetenschappelijke basisvakken. Eenmaal hierin geslaagd dienen ze nog vier jaar in de Grote Moskee in Brussel theologische lessen te volgen die georganiseerd worden door Afor, een vzw onder vleugels van de Moslimexecutieve.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nam het initiatief voor de opleiding, die ook in de UCL gepland is, om de buitenlandse invloed op de opleiding van imams terug te dringen.

Dat er geen studenten opdaagden - er liepen wel enkele telefoons binnen van geïnteresseerden -, schrijft professor De Tavernier toe aan onduidelijkheid over de inhoud van het natraject dat Afor aanbiedt. "Ik vermoed dat het moeilijk is voor jongeren om zich te engageren zolang men hierover niets weet. Afor zelf heeft daarover nog niets gecommuniceerd. Binnen de Moslimexecutieve zoekt men kennelijk nog naar een consensus. Hopelijk is er bij de start van het nieuwe academiejaar meer duidelijkheid".

Het niet opdagen van studenten stelt de KU Leuven niet voor problemen vermits het om bestaande vakken gaat.