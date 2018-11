Gedaan met traditionele lessenrooster: gemeenschapsscholen mogen zelf beslissen over invulling LVA

21 november 2018

Bron: Belga 0 Onderwijs Vakken combineren in clusters en lessenroosters zelf samentellen, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) vreest de kritiek niet en geeft scholen de vrijheid. Dat schrijven de Mediahuis-kranten en De Tijd woensdag.

Met de introductie van de nieuwe eindtermen begin volgend schooljaar laat GO! de ruimte aan de scholen om zelf de lessenroosters in te vullen. Een uur Frans minder in ruil voor een uur Nederlands meer zou dan perfect mogelijk zijn. Het katholiek onderwijs gaf scholen eerder ook al meer vrijheid.

Momenteel baseren de scholen zich vrijwel allemaal op hetzelfde richtinggevende lessenrooster om hun vakkenpakket samen te stellen. "Maar één model werkt niet. Er bestaat een grote verscheidenheid tussen onze scholen", zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck in De Standaard.

Daarnaast krijgt het clusteren van vakken en inhouden volgend schooljaar meer kansen. Als voorbeeld geeft Verdyck alle STEM-vakken die in één vak terecht zouden kunnen komen.

GO! zal scholen voorts stimuleren om vanaf september 2019 aan de leerlingen in de eerste graad een apart vak geven waarin "financieel-economische ­geletterd­heid" aan bod komt, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de nieuwe eindtermen moeten leerlingen voortaan beter leren omgaan met geld.