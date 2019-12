Gatz wil elke 18-jarige Brusselaar drietalig maken IB

09 december 2019

04u57

Bron: Belga 2 Onderwijs Alle Brusselse kinderen moeten wanneer ze 18 jaar oud zijn minstens Nederlands, Frans en Engels beheersen. Dit ambitieuze streefdoel staat in de oriëntatienota 2019-2024 van Brussels minister van Meertaligheid Sven Gatz (Open Vld), die het Brussels Gewest internationaal op de kaart wil zetten als meertalige regio.

Begin dit jaar telde het Brussels Gewest zo'n 1,2 miljoen inwoners, 180 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen. Daarmee is Brussel na Dubai de meest kosmopolitische regio van de wereld. "Om die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken op de arbeidsmarkt, heeft de Brusselse regering van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt", aldus minister Gatz.

Het draagvlak voor twee- en meertaligheid in Brussel groeit, zo blijkt uit onderzoek. Een meerderheid van de Brusselaars steunt één of andere vorm van meertalig onderwijs en vindt talenkennis essentieel voor het vinden van een job. Voor 70 procent van de Brusselaars is meertaligheid een essentieel onderdeel van de Brusselse identiteit. Volgens de laatste Taalbarometer (2018) is 90 procent van de Brusselaars voorstander van tweetalig lager onderwijs.

Gedeeld burgerschap

"De voordelen van meertaligheid zijn legio. Naast een job op de arbeidsmarkt, bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen. Meertaligheid maakt deel uit van de Brusselse identiteit en zal dat in de toekomst nog meer doen", voorspelt Sven Gatz.

Minister Gatz hanteert een inclusieve en functionele kijk op individuele meertaligheid. Wie regelmatig met meerdere talen in aanmerking komt en minstens een eenvoudig gesprek in die talen kan voeren, wordt als meertalig beschouwd. Daarbij wordt vertrokken van de twee officiële talen van Brussel, Nederlands en Frans, aangevuld met Engels als economische en culturele wereldtaal.

Daarnaast erkent de Brusselse regering uitdrukkelijk het belang en de meerwaarde van de talrijke thuistalen die het gewest rijk is.