Gaan studeren in Nederland wordt (iets) goedkoper Redactie

11 juli 2018

01u05

Bron: AD 0 Onderwijs Nieuwe studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten betalen vanaf komend collegejaar de helft minder collegegeld. De korting van ruim 1000 euro geldt in het eerst studiejaar, voor studenten die aan een lerarenopleiding beginnen zelfs de eerste twee studiejaren.

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het voorstel, dat het hoger onderwijs toegankelijker moet maken. De Tweede Kamer deed dat eerder al, ondanks stevige kritiek van de Raad van State. Die stelde dat het geld dat de maatregel kost, vooral terechtkomt bij jongeren die toch wel zouden gaan studeren.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven is in haar nopjes met de steun van de senaat. "Hier zijn studenten echt blij mee. Als je gaat studeren is collegegeld zo'n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 die we nu geregeld hebben."

Door toekomstige leerkrachten een jaar extra korting te geven op hun collegegeld, hoopt het kabinet meer jongeren voor het vak te interesseren. Dat moet meehelpen het lerarentekort op te lossen.