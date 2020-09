Forse stijging van geslaagden bij ijkingstoetsen universiteiten AMPH

11 september 2020

11u19 0 Onderwijs Fors meer studenten zijn dit jaar geslaagd voor de ijkingstoetsen. Het gaat zowel om de niet-verplichte ijkingstoetsen als om de verplichte, die moeten worden afgelegd om te starten aan de opleiding burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, meldt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) vrijdag.

IJkingstoetsen worden jaarlijks georganiseerd voor studiekiezers in de overgang van het secundair naar het academisch hoger onderwijs. Voor een beperkt aantal bachelors is deelname aan een ijkingstoets verplicht. Dat is het geval voor de bachelors burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde.

Door de coronacrisis werden de toetsen dit jaar uitgesteld. De toetsen waarvan de deelname vrijwillig is, werden digitaal afgenomen op 24 en 31 augustus. Dat gebeurde via het elektronische platform usolv-it. Deelnemers konden gedurende een hele dag de toets afleggen vanop de eigen computer.

Minder vierde- en vijfdejaarsstudenten

Opvallende tendens is de forse stijging van het aantal geslaagden bij de niet-verplichte ijkingstoetsen, zegt de VLIR. Die legt een mogelijke verklaring bij de manier van afname; niet gecontroleerd en online, of in de betere voorbereiding van de deelnemers aan de hand van vragen van vorige edities.

Ook bij de verplichte ijkingstoetsen van de bachelors burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect aan de UGent, KU Leuven en VUB, werd een hoger aandeel geslaagden genoteerd, respectievelijk 70 en 44 procent. Deze stijging is deels te verklaren doordat dit jaar omwille van corona gevraagd werd om enkel deel te nemen als je de opleiding volgend jaar al kan starten. Hierdoor namen minder vierde- en vijfdejaarsstudenten deel.

“Geen negatieve invloed afstandsonderwijs”

"Maar dan nog blijkt dat voor heel wat deelnemers de wiskundige startcompetenties goed zitten en dus niet negatief beïnvloed werden door het afstandsonderwijs dat ze door covid-19 ondergingen gedurende hun laatste maanden in het secundair onderwijs", zegt de VLIR.

De ijkingstoets diergeneeskunde noteerde een beperkt aandeel geslaagden: 25 procent. Op 12 september volgt nog een tweede sessie van de verplichte ijkingstoetsen voor de drie opleidingen.

"Zowel de digitale als de fysieke afname kenmerkten zich door een erg vlotte organisatie", laat de VLIR nog weten.