Ellenlange wachtlijst: meer dan 3 miljard euro nodig voor renovatie GO!-scholen kv

19u10

Bron: Belga 0 Joris Vergauwen De uitgeleefde gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas. Onderwijs Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft tussen 3 en 3,9 miljard euro nodig om het patrimonium in goede staat te krijgen. Dat is vanavond te horen in reactie op de wachtlijsten voor scholenbouw.

De wachtlijst voor scholenbouw is toegenomen tot 2,72 miljard euro, schrijft De Tijd vandaag, 5 miljoen meer dan het vorige record van 2014. De cijfers komen uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion). Projecten die in 2003 zijn ingediend, kregen begin dit jaar groen licht.

Het GO! apprecieert naar eigen zeggen de financiële inspanningen die minister Hilde Crevits deze legislatuur al heeft gedaan. De koepel tracht de problemen ook te verzachten door intern te optimaliseren. "Maar toch blijft de structurele nood bestaan. De kosten om het GO!-patrimonium in de huidige staat te houden, worden nu geraamd op 131 miljoen euro per jaar. De inhaalbeweging die nodig is om het patrimonium in een goede staat te krijgen, wordt grof geschat tussen 3 en 3,9 miljard euro. Na die inhaalbeweging zal het jaarlijkse onderhoud iets goedkoper zijn, zo'n 108 miljoen per jaar."

De onderfinanciering wordt volgens het GO! deels veroorzaakt door een duurdere bouwkost en strengere regelgeving. Maar daarnaast worden de middelen nog steeds verdeeld op basis van het Onderwijsdecreet uit 1990. Het Gemeenschapsonderwijs ontvang op dit moment naar eigen zeggen onderhoudsmiddelen voor slechts de helft van de huidige schooloppervlakte.