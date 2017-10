Elk kind met dyslexie krijgt hulp op school 04u39 0 photo_news Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) investeert bijna 900.000 euro in voorleessoftware voor scholen. Op die manier kunnen alle 60.000 leerlingen met dyslexie het hulpmiddel gebruiken. Nu heeft maar een kwart toegang tot de software.

Zo'n 7% van de Vlaamse scholieren kampt met ernstige lees- of schrijfproblemen. Die kinderen zijn allemaal gebaat bij voorleessoftware om de leerstof op school beter te verwerken. Met het programma kunnen ze luisteren naar hun boeken of teksten op het internet. En als ze zelf taken maken, hóren ze wat ze typen. Dat helpt, want leerlingen die gebruikmaken van de software, begaan minder fouten. Alleen hébben op dit moment lang niet alle kinderen toegang tot de tool via hun school.



Ouders kunnen het programma ook zelf kopen, maar daar hangt een prijskaartje van 400 euro aan vast. De Vlaamse overheid investeerde tot nu toe wel elk jaar in nieuwe softwarepakketten, maar het budget volstond voor 'amper' 350 stuks, terwijl veel meer kinderen er nood aan hebben.



Onderwijsminister Crevits trekt het budget nu op tot bijna 900.000 euro en investeert die som slim: niet in pakketten voor een kleine groep leerlingen, maar in de aankoop van een weblicentie. Op die manier kunnen álle leerlingen op álle scholen ervan gebruikmaken.



