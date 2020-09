Elektriciteitssector maakt jongeren warm: “Durf te kiezen voor elektriciteitsopleidingen en -beroepen”

Sector zoekt komende twee jaar meer dan 2.000 elektrotechnici HAA

15 september 2020

11u33

Bron: Belga 1 Onderwijs De bedrijven in de elektriciteitssector zoeken voor de komende twee jaar ruim 2.000 elektrotechnici. Dat meldt Volta, Kruispunt van elektrotechniek. Volgens Volta groeit het tekort aan deze technici alleen maar.

Zo zijn door de overstap naar hernieuwbare energie bijvoorbeeld steeds meer bekwame elektrotechniekers nodig. Volta investeert daarom in een vernieuwde langetermijncampagne via social media, web- en lesmateriaal, om jongeren en volwassenen aan te zetten om te kiezen voor een opleiding en beroep in de elektriciteitssector.

Investeren in tso en bso is volgens de sectororganisatie een must. "Jammer genoeg kiezen te weinig jongeren met talent en goesting in techniek voor een technische of beroepsopleiding", zegt Volta-directeur Peter Claeys. "Als sectororganisatie willen we jongeren (en hun ouders) én al wie wil omscholen aanmoedigen om hun talent te volgen. Durf te kiezen voor elektriciteitsopleidingen en -beroepen. Want die bieden gegarandeerde jobzekerheid en verrassend veel boeiende beroepskansen.”

Duale opleiding

Zo telt de elektrotechnische sector meer dan 26 beroepen, van installateur van fotovoltaïsche panelen tot podiumtechnicus. Met de vernieuwde campagne wil Volta ook leraars ondersteunen in hun rol als studiekeuzebegeleider.

"Zij herkennen immers als geen ander bij jongeren de goesting voor techniek, en kunnen het gesprek aangaan met de ouders. We willen ook tonen dat er vandaag heel wat mogelijkheden zijn naast de klassieke voltijdse opleidingen in het secundair onderwijs: een duale opleiding bijvoorbeeld combineert leren en werken op school en in het bedrijf. En via kortlopende opleidingen in het volwassenenonderwijs kan pakweg een bankbediende op korte termijn de switch maken naar een vakbekwame elektrotechnicus", aldus Claeys.