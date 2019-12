Eerste imam­opleiding in België start in februari IB

26 december 2019

05u16

De KU Leuven begint als eerste universiteit in ons land met een imamopleiding, in samenspraak met de Moslimexecutieve en de federale overheid. Over zes jaar moeten de eerste in België gevormde imams afstuderen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

"Zo'n universitaire opleiding was een van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen van 22 maart 2016 in en rond Brussel", zegt justitieminister Koen Geens (CD&V). De minister hoopt met die opleiding naar eigen zeggen "eventuele buitenlandse invloed terug te dringen. Het is van belang dat we weten wat imams in spe studeren.

De opleiding, deels in het Nederlands, deels in het Arabisch, duurt zes jaar: twee jaar algemeen beschouwende vakken aan de KU Leuven en dan vier jaar theologische vorming bij Afor, een academie voor islamstudies die in overleg met de Moslimexecutieve werd opgericht.

De KU Leuven mikt op een dertigtal studenten bij de start. Het is de bedoeling dat de imams na het afstuderen erkend worden en ook betaald door de overheid. Tenminste, voor zover ze in een erkende moskee aan de slag gaan.

Er lopen op dit moment gesprekken met de UCL om ook aan Franstalige kant een gelijkaardige opleiding aan te bieden.