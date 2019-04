Eén schooljaar middelbaar kost gemiddeld 1.207 euro IB

03 april 2019

05u20

Bron: Belga 0 Onderwijs Eén schooljaar in de eerste graad van het secundair ­onderwijs kost ouders ­gemiddeld 1.207 euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Steunpunt Onderwijsonderzoek, waarover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag berichten.

Het Steunpunt berekende de ­mediaan­studiekosten: het ­bedrag dat de middelste leerling betaalt. De kost van 1.207 euro is een stijging ­tegenover de vorige studie, tien jaar geleden, maar dat is volledig te wijten aan de ­gestegen vervoerskosten. De tickets van De Lijn zijn duurder geworden en de leerlingen worden vaker met de auto gebracht.

Grote verschillen

De eigenlijke studiekosten zijn de voorbije tien jaar ­ongeveer gelijk gebleven. Wel zijn er grote verschillen. Het katholiek onderwijs is met 1.272 euro het duurste. Een schooljaar in het ­gemeenschapsonderwijs daarentegen kost 946 euro. Volgens sp.a, dat de studie uitbrengt, zijn de kosten voor veel ouders te hoog. Zij pleit voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs.