Eén op de vijf scholieren experimenteert met zelfverwonding

Bij meer dan 8 procent van de jongeren is zelfverwondend gedrag een significant probleem. Dat blijkt uit een VUB-preventiestudie in acht scholen in Vlaanderen bij in totaal 700 leerlingen. Meer dan vijf zelfverwondingen op een jaar worden als problematisch gezien. Uit het onderzoek blijkt voorts dat één op de vijf leerlingen er wel eens mee experimenteert. Meer dan 6 procent van de leerlingen geeft aan al een zelfmoordpoging te hebben ondernomen. Recente socialemediahypes, zoals de 'iceburn challenge' en de 'blue whale challenge', maken zelfverwondend gedrag een veelbesproken gespreksonderwerp onder jongeren.

Tussen de 12 en de 14 procent van alle leerlingen in de eerste graad van het middelbaar heeft ooit al eens aan zelfverwonding gedaan. Meer dan de helft daarvan is onrustwekkend gedrag. Het gaat dan over snijden, zichzelf brandwonden toebrengen, met het hoofd tegen de muur bonken, zichzelf slaan...



De helft van de mensen die aan zelfverwonding doet, spreekt er over met vrienden en leerkrachten. Ouders worden minder in vertrouwen genomen: slechts één op de drie jongeren kaart zijn of haar problemen aan bij vader of moeder. Bij 60 procent van de jongeren gaat het zelfverwondend gedrag vanzelf over. Bij 30 procent blijft het probleem bestaan. Bovendien is de kans op andere psychopathologieën op latere leeftijd - anorexia, depressie of suicidaal gedrag - bij die groep groot.



Specifieke preventie

"Naast algemene preventie, gericht op welbevinden en destigmatisering van psychische klachten, zijn leerlingen dus vooral gebaat bij een specifieke preventie met bijhorend beleid in de school", zegt professor Imke Baetens. "Specifieke preventielessen geven jongeren info over zelfverwonding, wat te doen als een vriend of vriendin zichzelf opzettelijk verwondt en hoe ze om kunnen gaan met foto's van zelfverwonding op de sociale media."