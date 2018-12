Een halfuurtje later naar school? Dat is beter voor je punten Jolien Lelièvre

14 december 2018

22u32

Bron: VTM NIEUWS 2 Onderwijs Een aantal scholen in Vlaanderen experimenteert met een later aanvangsuur ‘s morgens, om negen uur in plaats van half negen. Volgens Amerikaans onderzoek heeft dat een positief effect op de resultaten van de leerlingen. Al zijn de kinderen zelf niet altijd even enthousiast. Want later naar school, betekent ook later thuiskomen.

“We weten dat vroeg opstaan nadelig kan zijn voor de aandacht en dus dat dat ook de schoolprestaties niet ten goede komt”, zegt dokter Maarten Van Den Bossche van het slaapcentrum in het UZ Leuven. Want uit onderzoek blijkt dat je punten met vijf procent stijgen als je een halfuurtje langer slaapt.

Maar wat vinden kinderen eigenlijk zelf van dat halfuurtje extra slaap? “Ik vind het leuk, wat je kan langer slapen. Het nadeel is wel dat je langer op school moet blijven”, zegt Olivia Libert. Een andere leerling ziet er dan weer wel het voordeel van in. “Ik vind het wel handig, want school eindigt nu ook een halfuur later. ’s Avonds heb je minder tijd voor je huiswerk, maar ’s morgens heb je meer tijd om uit te slapen”, zegt Stan Fabre.