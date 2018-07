Een derde van laatstejaars secundair nam deel aan oriënteringsproef Redactie

08 juli 2018

17u50

Bron: Belga 0 Onderwijs 22.697 scholieren hebben deelgenomen aan de oriënteringsproef Columbus, die hen helpt bij de studiekeuze. Dat meldt Onderwijsminister Hilde Crevits. Het gaat om zowat een derde van de laatstejaars.

De oriënteringsproef werd begin vorig jaar beschikbaar gemaakt voor alle laatstejaars in het secundair onderwijs. Intussen is de proef ook toegankelijk voor de vijfdejaars. De test biedt hen inzicht in hun kennis, motivatie, interesses en studievaardigheden. Op die manier moeten ze een beter beeld krijgen over hun kansen in het hoger onderwijs.

Vorig jaar namen er 16.000 scholieren deel, dit jaar meer dan 22.000. De grote meerderheid onder hen zat in het laatste jaar. 55% komt uit ASO, 39% uit TSO, 4% uit BSO en 1,5% uit KSO.

Studiekeuzetraject

"Meer en meer secundaire scholen en jongeren vinden de weg naar Columbus", zegt Crevits. "Dat is goed want je studie hoger onderwijs kiezen is een belangrijke beslissing in je leven. Columbus wordt stilaan een vast onderdeel van het studiekeuzetraject dat scholen met hun leerlingen doorlopen om hen zo goed mogelijk te begeleiden."

De komende jaren zal het resultaat van de oriënteringsproef worden gekoppeld aan het studiesucces, zodat de onderzoekers het instrument nog kunnen verfijnen.