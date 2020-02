Exclusief voor abonnees Ecolo wil vak Nederlands verplicht maken: “Veel Franstaligen vinden het een lelijke taal” Fleur Mees

13 februari 2020

19u01 0 Onderwijs Ongeveer een derde van de leerlingen in het Franstalig onderwijs - met uitzondering van Brussel - volgt het vak Nederlands. Geen verplichting, zoals het Frans in het Vlaams onderwijs. Ecolo wil daar, als regeringspartner, nu verandering in brengen. Maar dat zal eerst nog heel wat voeten in de aarde hebben. “Het Nederlands kampt met een groot imagoprobleem in Franstalig België”.

“Nederlands? Dat vak wordt op onze school niet gegeven.” De middelbare school in kwestie, in de verre provincie Luxemburg, is daarmee geen uitzondering in Wallonië. In het Franstalig onderwijs kan elke leerling zélf kiezen welke “vreemde taal” hij of zij wil volgen: Engels, Duits of Nederlands. Met uitzondering van Brussel, want daar is het Nederlands als vak wél verplicht, kan een leerling in het Franstalig onderwijs z’n hele schoolcarrière doorbrengen zonder één les Nederlands te volgen. En dat is ook de realiteit: qua populariteit steekt het Engels er met kop en schouders bovenuit. Ongeveer een derde kiest voor het Nederlands. En toch: Ecolo wil het Nederlands, of het Duits in de scholen in de buurt van de Duitstalige gemeenschap, verplicht maken in het Franstalig onderwijs.

