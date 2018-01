Eén op de drie Vlaamse scholen heeft geen asbestinventaris kv

24 januari 2018

17u25

Bron: Belga 0 Onderwijs Dertig procent van de Vlaamse scholen heeft geen verplichte asbestinventaris. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag van Johan Danen (Groen).

Sinds 1995 moet elke werkgever een inventaris hebben van alles wat asbest kan bevatten in zijn bedrijfsgebouw. Bijna een derde van de scholen voldoet niet aan die plicht. "Van de scholen die wel in het bezit zijn van een asbestinventaris, blijkt het merendeel niet volledig te zijn", zegt Schauvliege in haar antwoord. "Gebrek aan kennis is de voornaamste reden."

Vlaanderen trekt intussen wel extra middelen uit voor een versnelde verwijdering van asbest uit het schoolpatrimonium. Driehonderd scholen werden vrijwillig gescreend en zij krijgen, volgens dringendheid, een sanering. Daarvoor is 7,5 miljoen euro voorzien.

"Op dit moment weten te weinig scholen of er asbest aanwezig is", zegt parlementslid Johan Danen. "Daardoor is er een kans dat ze grote en onnodige risico's nemen. De school moet bij uitstek een veilige omgeving zijn."

De partij doet daarom een reeks voorstellen om asbest versneld uit onze omgeving te krijgen. Zo wil Groen bijvoorbeeld een echt asbestsaneringsfonds en een meldpunt voor asbest. Voorts moeten er gratis screenings komen en een verbod op asbestdaken vanaf 2030.