Duidelijke meerderheid ouders zal geen gebruik maken van noodopvang op school, blijkt uit ‘Grote Coronastudie’ ADN

07 mei 2020

15u47

Bron: Belga 2 Onderwijs Anders dan wat schooldirecteurs vrezen, gaat een duidelijke meerderheid van de ouders hun kinderen niet naar de noodopvang op school sturen. Dat blijkt uit de resultaten van de wekelijkse ‘Grote Coronastudie’ van de UAntwerpen. Alleenstaande ouders of werkende ouders die het financieel moeilijk hebben, zullen nog het vaakst gebruik maken van de dienst.

In de achtste week van de Grote Coronastudie polsten de wetenschappers naar de opvang op school voor kinderen die nog niet terug naar de klas kunnen. Schooldirecteurs vrezen dat heel veel ouders hun kinderen naar die opvang zullen sturen, wat voor problemen op het vlak van capaciteit en begeleiding gaat zorgen.

Verschillen

"Een grote meerderheid van de respondenten in de Grote Coronastudie geeft aan zeker geen gebruik te zullen maken van die noodopvang", zegt onderzoeker Thomas Neyens. "De beslissing om kinderen al dan niet naar de noodopvang te sturen, is afhankelijk van heel wat parameters.”



Zo zou 31 procent van de alleenstaande ouders of voogden die financiële problemen hebben terwijl ze toch gaan werken, minstens sporadisch noodopvang gebruiken. Voor een werkende ouder met partner, zonder financiële problemen, is dat 15 procent. Wanneer de ouder niet werkt, zakt dat naar 8 procent. Ook per sector zijn er duidelijke verschillen: mensen uit de zorgsector geven vaker aan de noodopvang te zullen gebruiken.

Uit de resultaten blijkt ook dat sinds 4 mei 28 procent opnieuw buitenshuis aan de slag is. Van de deelnemers werkt 57 procent nog voltijds van thuis, 15 procent kon nog niet opnieuw gaan werken.

Coronamoeheid

De achtste golf van de Grote Coronastudie, met de steun van UHasselt, KU Leuven en ULB, werd door 80.000 mensen volledig ingevuld. "Het aantal deelnemers zakt opnieuw tegenover vorige week", legt Koen Pepermans van UAntwerpen uit. "De coronamoeheid laat zich gelden, en natuurlijk is het ook zo dat heel wat mensen maandag opnieuw (buitenshuis) aan de slag zijn gegaan. Tijd vrijmaken voor een enquête is dan minder vanzelfsprekend."

Toch is de studie nog steeds veruit de grootste bevraging in België.

