Dubbel zoveel buitenlandse studenten in tien jaar IB

14 november 2018

06u15

Het aantal buitenlandse studenten in Vlaanderen is in minder dan tien jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Departement Onderwijs, schrijft De Tijd vandaag.

Vorig academiejaar studeerden 32.499 buitenlandse studenten aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. In het academiejaar 2008-2009 waren dat er nog maar 13.963.

Het hoger onderwijs in Vlaanderen is relatief goedkoop in vergelijking met andere landen. Voor niet-EU-burgers mogen onderwijsinstellingen meer inschrijvingsgeld vragen, maar voor Europese studenten, de grootste groep, niet.

Stijging positief

Uit het toenemende aantal buitenlandse studenten blijkt hoe aantrekkelijk het Vlaams hoger onderwijs is, luidt het bij de universiteiten. Ze vinden de stijging positief en doen veel inspanningen om Vlaanderen internationaal in de markt te zetten als studiebestemming.

Maar er is ook een keerzijde. De Vlaamse overheid moet voor die studenten extra in haar geldbuidel tasten, want het lage inschrijvingsgeld maakt dat de overheid de universiteiten en hogescholen per student extra geld geeft.

Extra drempels

Volgens De Tijd wil N-VA voor sommige studierichtingen extra drempels invoeren. Vlaams parlementslid Koen Daniëls denkt aan een quotum voor buitenlandse studenten voor de opleidingen diergeneeskunde en geneeskunde. Diergeneeskunde is in de buurlanden duur. Voor geneeskunde werkt Nederland met een numerus clausus.