Doof Vlaanderen pleit voor tweetalige klassen gebarentaal en Nederlands FT

23 september 2018

06u13

Bron: Belga 0 Onderwijs Het is vandaag Internationale Dag van de Gebarentaal en Doof Vlaanderen komt met een opvallend voorstel: de vereniging pleit voor tweetalige klassen Vlaamse gebarentaal en Nederlands in het reguliere onderwijs.

Ongeveer 90 tot 95 procent van de dove kinderen heeft horende ouders. Het leeuwendeel van die gezinnen heeft geen of slechts beperkte toegang tot Vlaamse gebarentaal en krijgt onvoldoende informatie, klinkt het. Nochtans is een vroege toegang tot gebarentaal cruciaal voor de ontwikkeling van dove kinderen en een inclusieve samenleving. Dat zegt niet alleen Doof Vlaanderen, maar staat ook in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

De vzw, die verschillende organisaties verenigt, ijvert daarom voor een volwaardige dienstverlening in Vlaamse gebarentaal voor dove kinderen en hun ouders, zoals cursussen gebarentaal op maat voor gezinnen. Én voor de oprichting van tweetalige klassen Vlaamse gebarentaal en Nederlands in het gewone onderwijs. Dat zou - vanzelfsprekend - niet alleen nuttig zijn voor dove kinderen, maar ook voor kinderen met dove ouders.

De oproep komt er naar aanleiding van de Internationale Dag van Gebarentaal. Het thema van deze 24ste editie is 'Doven in beweging'. In de gebouwen van Howest in Kortrijk vinden vandaag workshops, initiaties en lezingen plaats. Ook wordt een vrijwilliger in de bloemetjes gezet die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de Vlaamse dovengemeenshap en wordt het Gebaar van het Jaar onthuld.