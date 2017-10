Doctoraatsthesis Stephen Hawking gratis online: website Universiteit Cambridge crasht Joeri Vlemings

17u29

Bron: BBC 0 Photo News Onderwijs Het is 1966. Een 24-jarige wetenschapper heeft een doctoraatsthesis geschreven. De rest is geschiedenis. Al voegt de wereldberoemde professor Stephen Hawking daar vandaag nog een voetnoot aan toe. Zijn thesis werd voor het eerst integraal en gratis online gezet en was meteen zo populair dat ze de website van de Universiteit van Cambridge deed crashen.

Om 01u01 zette de Universiteit van Cambridge de doctoraatsthesis met de titel 'Properties of expanding universes' ('Eigenschappen van uitdijende universa') voor iedereen online. Het wetenschappelijke werk telt 134 pagina's en is van de hand van niemand minder dan Stephen Hawking, en dat zal de universiteit geweten hebben. De website kon het aantal downloads van de tienduizenden geïnteresseerden niet aan en crashte. Het is het meest opgevraagde document ooit in de publicatiesectie van de universiteit.

Cambridge University

De verstaanbare lectuur van de thesis lijkt niet voor iedereen weggelegd, maar de universiteit spreekt dat tegen. De nu 75-jarige Hawking is zelf alvast blij met het succes en drukte de hoop uit dat de geïnteresseerde vakgenoten niet ontgoocheld zullen zijn in de geschreven neerslag van zijn doctoraat, en dat het "mensen kan inspireren".



Bij Stephen Hawking werd in 1963 ALS vastgesteld. Zijn doctoraat hing toen aan een zijden draadje. Mogelijk had de kosmoloog nog maar twee jaar te leven. Het draaide gelukkig helemaal anders uit.

Tot vandaag moest je ofwel naar de universiteitsbibliotheek gaan om de thesis in te kijken, ofwel een kopie aanvragen die je moest betalen. De universiteit van Cambridge hoopt dat het voorbeeld van Hawking om zijn onderzoek openbaar te maken voor iedereen navolging zal krijgen van andere wetenschappers.

Voor de fervente quizzers nog een weetje. De eerste, bescheiden zin van Hawkings doctoraatsthesis luidt: "Some implications and consequences of the universe are examined" (Sommige implicaties en gevolgen van het universum werden onderzocht).