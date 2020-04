Dertig provinciale scholen zijn klaar voor preteaching na paasvakantie HAA

03 april 2020

14u09

Bron: Belga 0 Onderwijs Of de scholen heropstarten na de paasvakantie zal afhangen van de beslissing van de nationale veiligheidsraad na adviezen van virologen. Het provinciaal onderwijs bereidt zich in elk geval voor op afstandsleren onder de vorm van preteaching na de paasvakantie. Dertig secundaire scholen hebben samen met de begeleidingsdienst een 'lesformat' voor preteaching ontwikkeld als houvast voor leraren, ouders en leerlingen.

"Lesgeven van thuis uit vraagt een nieuwe aanpak en zijn we niet gewoon", zegt Luk Lemmens, voorzitter van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV). "Om een goed verloop hiervan te garanderen en ter ondersteuning van zowel leerkrachten als leerlingen, is gekozen voor een uniforme aanpak over de provinciale scholen heen. Daarvoor hebben we een concreet pakket ontwikkeld." Dit vertaalt zich naar één lesformat met opdracht(en) per week per vak. Daarnaast staat een taskforce 'ondersteuning online leren' en de begeleidingsdienst elke dag klaar via de POV chat- en mailbox op de uitwisselingssite.

Demonstratiefilmpjes

Deze aanpak stelt zeker ook praktijkleraren voor een uitdaging, omdat de leerlingen niet over de nodige materialen zoals machinepark, ingrediënten en dergelijke beschikken om oefeningen uit te voeren. Op de POV-uitwisselingssite worden daarom demonstratiefilmpjes verzameld en gedeeld.

De scholen hebben samen planningsafspraken voor de invoering van preteaching gemaakt. Dit zal leerkrachten helpen om transparant met leerlingen en de ouders te communiceren. De maximale studiebelasting van de leerlingen is door de scholen bepaald op 16 uur per week voor A-stroom 1e graad, ASO, TSO en KSO en op 8 uur per week voor 1ste graad B-stroom en BSO.

Elke leerling moet toegang krijgen tot gratis internet en indien nodig laptops Luk Lemmens (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)

Afstandsleren is verschillend van les volgen, en moet dus ook anders georganiseerd worden. De scholen delen hun initiatieven om alle leerlingen te bereiken én te begeleiden bij het aanreiken van de nieuwe leerstof. "Dankzij een samenwerking tussen het kabinet van minister Weyts, Digital for Youth.be, de vijf provincies en de internetproviders moet elke leerling toegang krijgen tot gratis internet en indien nodig laptops", zegt voorzitter Luk Lemmens.

Ondersteuningsmoment

Tot slot gaat er bijzondere aandacht van de scholen naar het versterken van de verbondenheid in deze coronatijden. Aan elke preteachingles koppelt de leraar een ondersteuningsmoment (WhatsApp, Snapchat, Smartschool live, ...). Daarnaast zetten leerlingenbegeleiders en klastitularissen in op realtime contact met ouders en leerlingen, in het bijzonder met de meest kwetsbare leerlingen. Op die manier hopen directies en leraren dat de leerlingen ondanks de fysieke afwezigheid, zich toch verbonden blijven voelen met hun opleiding, mede-leerlingen en vakleraren.

