Exclusief voor abonnees De speekseltest op school: goed idee? De tien meest prominente vragen beantwoord Sven Ponsaerts

26 juni 2019

16u50 5 Onderwijs Drugs. Geen enkele secundaire school ontsnapt eraan. Voor aanvang van de les dus maar even een speekseltest? Zo’n vaart zal het niet meteen lopen, maar vijf scholen in het Antwerpse Brasschaat halen de drugtest toch in huis om hun leerlingen te controleren. Een goed idee? De meest prominente vragen beantwoord.

Hoe groot is het druggebruik bij onze 12- tot 18-jarigen?

12,3 procent van de 12- tot 18-jarigen had in 2017 naar eigen zeggen het jongste jaar cannabis gebruikt. Dat blijkt uit een anonieme bevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) bij 40.000 Vlaamse leerlingen. “Veelal gaat het om experimenteren”, zegt Marijs Geirnaert, directeur bij het VAD. In 2017 stelde de politie op alle Belgische middelbare scholen 811 feiten vast, vooral van bezit en/of gebruik. Cannabis staat veruit op één. In ongeveer vijf procent van de gevallen gaat het om XTC. Leerlingen roken dus liefst een joint. Waar het cannabisgebruik bij de jongste groep van 12- tot 14-jarigen de afgelopen 10 jaar daalde - van 2,9 naar 1,5% -, is er bij de oudere leerlingen een stijging. Bij de 15- tot 16-jarigen gebruikte 15,5 procent. Onder 17- tot 18-jarigen is dat met 28,5% al meer dan een op de vier. “Dat is veel”, beseft Geirnaert. “Zeker met een puberbrein in volle ontwikkeling is cannabisgebruik écht geen goed idee. Vooral de jongste jaren wordt cannabis onder jongeren als weinig problematisch aanzien, mede door de aanwezigheid ervan in onze maatschappij en medicinale toepassingen die de schijn wekken dat het allemaal niet zo’n kwaad kan. Het roken van een joint wordt door vrienden ook almaar minder afgekeurd, zo blijkt.”

Wanneer wordt de speekseltest in Brasschaat bovengehaald?

“We gaan geen heksenjacht organiseren, noch steekproeven aan de schoolpoort houden”, verzekert Werner De Leeuw, directeur van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Dat voorzag in haar nieuwe schoolreglement de mogelijkheid om vanaf 1 september te controleren. “Heeft een leerkracht of iemand van de leerlingenbegeleiding echter een sterk vermoeden dat een leerling onder invloed is, op school of tijdens een binnen- of buitenlandse schoolreis, dan volgt er sowieso een gesprek. Meestal wordt niet ontkend. In de gevallen dat het wél tot een welles-nietesdiscussie komt, zal de speekseltest uitsluitsel geven.”

