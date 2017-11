Crevits wil vaste procedure tegen grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs Redactie

14u53

Bron: Belga 0 BELGA Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil dat er in alle Vlaamse hogescholen en universiteiten eenzelfde manier van aanpakken van grensoverschrijdend gedrag komt. Dat verklaarde de CD&V-politica in het middagnieuws op VTM. Al die instellingen hebben vandaag wel een vertrouwenspersoon, maar de procedures verschillen sterk.

"Het is zeer goed dat de problematiek eindelijk ter sprake komt. We moeten het momentum aangrijpen om duidelijke afspraken te maken", stelde minister Crevits. Het komt er voor de minister op aan dat hogescholen en universiteiten dezelfde manier van aanpakken uitwerken. "Ik heb gevraagd de krachten te bundelen en een open procedure te ontwikkelen."

Dat moet ervoor zorgen dat elke student die met grensoverschrijdend gedrag wordt geconfronteerd of een docent die iets vaststelt, weet dat hij met zijn verhaal ergens terecht kan, dat er iets mee gebeurt en dat ze erop kunnen rekenen dat het verhaal niet wordt misbruikt. Met andere woorden: dat hun punten er niet onder lijden of hun loopbaan geen impact ondervindt.

Van een centraal meldpunt is de minister geen voorstander, want daarmee wordt opnieuw een extra structuur in het leven geroepen.