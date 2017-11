Crevits trekt 5 miljoen euro uit voor energiebesparende renovatieprojecten in scholen Margo Verhasselt

Bron: Belga 0 BELGA Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 5 miljoen euro in 56 energiebesparende projecten voor schoolgebouwen in basis- en secundaire scholen in het vrij gesubsidieerd onderwijs. De projecten zorgen voor 1.561 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Het is één van de concrete klimaatacties van de onderwijssector. Dat meldt Crevits zondag.

De 5 miljoen euro komt uit het Vlaamse Klimaatfonds. Uitgangspunt is om de CO2-uitstoot te beperken, wat volgens Crevits bijdraagt tot een beter milieu. Concreet gaat het om de isolatie van muren, daken en vloeren, de vervanging van glas door hoogrendementsglas of ramen door hoogrendementsramen, de plaatsing van een zonneboiler of een warmtepomp en de vervanging van een ketel door een hoogrendementsketel.

Het gaat om 15 projecten in de provincie Antwerpen, 7 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 9 in Limburg, 14 in Oost-Vlaanderen, 1 in Vlaams-Brabant en 10 in West-Vlaanderen. In maart van dit jaar werd al een eerste groep van 77 energiebesparende projecten geselecteerd voor een subsidievolume van 6,1 miljoen euro.

Goed voor de portemonnee en het milieu

"Het onderwijs heeft met zijn uitgebreid schoolgebouwenpatrimonium een groot potentieel om energie te besparen en dus ook de CO2-uitstoot sterk te verminderen", benadrukt Crevits. "Ondanks de grote inhaalbeweging in scholenbouw die deze legislatuur volop loopt, zijn er nog veel verouderde schoolgebouwen die vaak veel energie verbruiken. Door klimaatvriendelijke investeringen voorrang te geven, investeren we sneller in duurzame schoolgebouwen."

Dat is volgens de minister niet alleen goed voor de portemonnee van de school dankzij de lagere energiekosten, maar ook voor het milieu. "Dit jaar komen we al aan 11 miljoen euro investeringen in 133 energiebesparende renovatieprojecten, alleen al in het vrij gesubsidieerd onderwijs. Met deze investeringen kunnen we de CO2-uitstoot doen dalen met 3.207 ton per jaar. Een win-win situatie: de scholen kunnen hun noodzakelijk investeringen doen, besparen op energiekosten en de CO2-uitstoot vermindert."