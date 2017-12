Crevits heeft "begrip voor verzuchtingen" van muziekacademies jv

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft "begrip voor de verzuchtingen" van de muziekacademies over de financiering van het deeltijds kunstonderwijs, maar benadrukt dat er wel degelijk extra middelen worden voorzien in het decreet. Ze reageert daarmee op de kritiek van Paul Voet, de voorzitter van de directeursvereniging van de Academies voor Muziek, Woord en Dans.

Voet klaagt in De Tijd en Het Laatste Nieuws over de plannen van Crevits om deeltijds kunstonderwijs vanaf volgend jaar van start te laten gaan. Dat vraagt meer uren en leerkrachten, en dus ook meer middelen, zegt hij, maar die zijn er volgens hem niet. De academies vragen Crevits om een extra budget van 5 miljoen euro.

De minister zegt begrip te hebben voor de verzuchtingen. Maar "er is op het werkveld ook een grote tevredenheid over de inhoud" van het decreet, benadrukt ze. "Wel zijn er extra financiële wensen zoals op vele andere onderwijsniveaus." Op 12 december volgt nog een hoorzitting in het Vlaams parlement "waar iedereen nog eens zijn of haar stem kan laten horen."

Prefinancieren

Dat er geen extra middelen voorzien zijn in het decreet, klopt volgens Crevits ook niet. De Vlaamse regering maakt 2,5 miljoen euro vrij voor het deeltijds kunstonderwijs. Alleen moeten de academies aanvankelijk prefinancieren, "maar ze krijgen uiteindelijk wel het geld", klinkt het. Bovendien blijft het 'open-end systeem' behouden: academies krijgen meer middelen als ze meer leerlingen hebben.

De hervorming van het deeltijds kunstonderwijs gaan normaal volgend schooljaar van start. Daardoor kunnen kinderen al vroeger voor een specifiek instrument kiezen, en mogen academies ook nieuwe opleidingen aanbieden, zoals pakweg choreograaf of dj.