Crevits distantieert zich van "kinderen zonder armen en benen"-uitspraak van N-VA-specialist Daniëls Redactie

12 april 2018

16u18

Bron: VRT 1 Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) distantieert zich van een uitspraak van N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. Die had de inclusie van kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs vergeleken met "kinderen zonder armen en benen die je toch leert zwemmen".

Daniëls had de uitspraak gedaan in De ochtend op Radio 1. Hij reageerde er op het M-decreet van minister Crevits, waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen. N-VA meent dat dat decreet fors moet worden bijgestuurd, en dat leerlingen weer sneller in het buitengewoon onderwijs moeten terechtkunnen. Crevits zelf stelt zich vragen bij "de timing van N-VA", aangezien het plan de komende weken al wordt bijgestuurd.

In De ochtend kwam Koen Daniëls nog eens op de kwestie terug. "Met alle respect, maar we moeten realistisch blijven", liet hij zich ontvallen. "Het gevoel dat ik heb over inclusie is dat we een kind zonder armen en benen toch maar gaan leren zwemmen, ook al zegt iedereen dat het niet lukt." Die uitspraak lokte veel misnoegde reacties uit op Twitter. Ook Crevits is er niet over te spreken. Haar kabinet laat weten dat de minister zich uitdrukkelijk distantieert over de uitspraak van Daniëls.

Zelf relativeert Daniëls de zaak op Twitter. Hij noemt zijn uitspraak slechts "een beeld om te illustreren wat hij wilde uitleggen" en betreurt dat "de metafoor de kans geeft om de aandacht weg te trekken van de echte boodschap: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon als het nodig is".

De metafoor op zichzelf geeft inderdaad een aantal de kans om de aandacht weg te trekken van de echte boodschap: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon als het nodig is en dat zonder bewijspapierberg of “blijven proberen” in gewoon onderwijswant geeft allee maar slachtoffers. Koen Daniëls(@ koendaniels) link