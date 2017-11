Crevits: "Bij een groepswerk iedereen samenzetten per thuistaal? Dat zou een omgekeerd effect kunnen hebben" KVE

16u45

Bron: Belga 2 BELGA Onderwijs Onderwijsminister Hilde Crevits blijft achter het plan staan van het gemeenschapsonderwijs (GO!) om anderstalige leerlingen hun moedertaal te laten gebruiken op school, maar ze heeft ook kritiek. Dat bleek vandaag bij een actualiteitsdebat in het Vlaams parlement. Klaslokalen aanduiden in 27 talen kan niet en leerlingen per taalgroep samenzetten bij groepswerken is ook niet aan de orde, zei ze. N-VA en Vlaams Belang zijn als enige partijen heftig tegen het plan gekant en maken daarmee de leerkrachten belachelijk, vindt onder meer Open Vld.

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) schrijft in een visienota dat directeurs positief moeten omspringen met de moedertaal, of die nu Spaans, Pools of Arabisch is. Want verbieden werkt contraproductief, is het idee.

Positief element

"Als ik de nota in zijn totaliteit bekijk, denk ik dat het Gemeenschapsonderwijs een zeer goede poging doet om van meertaligheid geen stigma te maken, maar net een positief element om het Nederlands machtig te worden", zei Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het parlement. "Als iemand hier zou denken dat we het belang van het Nederlands zouden relativeren, wil ik die geruststellen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar alle inspanningen in het verleden ten spijt is het ons nog niet gelukt om alle leerlingen Nederlands te laten spreken op school."

Groepswerk

Toch heeft Crevits ook kritiek op de nota. "Als het de bedoeling is om de naam van een lokaal in 27 talen aan te kondigen ben ik het daar niet mee eens. We hebben een taalwetgeving in het onderwijs." Het tweede voorbeeld waarmee ze een probleem heeft is dat van de groepswerken. "Ik heb er geen enkel probleem mee als kinderen elkaar helpen en dat zo het enthousiasme over het Nederlands verbetert. Maar om nu te zeggen: we gaan bij een groepswerk iedereen samenzetten per thuistaal? Dat zou een omgekeerd effect kunnen hebben."

Faciliteitenscholen

N-VA bleef de leidraad van het Gemeenschapsonderwijs vandaag vurig aanvallen en vreest dat elke school op deze manier een 'faciliteitenschool' wordt. Volgens de andere partijen moet Vlaanderen zich vooral bezighouden met het uitwerken van de eindtermen. De manier waarop ze die halen is een zaak voor de scholen en de leerkrachten. "U gelooft blijkbaar niet in de vrijheid van onderwijs en maakt zich zorgen om de expertise van de leerkrachten", zei Kathleen Helsen (CD&V). "Zij kunnen zelf wel kijken welke didactiek de beste is om toe te passen."

Open Vld pikt het niet dat N-VA de moeilijke werksituatie in grootstedelijke scholen aanhaalt als argument tegen meertaligheid. "Het is inderdaad uitdagender om in een grote stad les te geven, maar ik ken veel mensen die dat met ongelofelijk veel plezier doen", zei Jo De Ro. "U maakt hen belachelijk."

"Het gaat om het signaal dat je geeft als onderwijs", hield Koen Daniëls van N-VA vol. "We maken een engagementsovereenkomst met de ouders en zouden dan tegelijk zeggen dat de kinderen in de klas verder in hun moedertaal kunnen praten", aldus Daniëls. "Als je aan onze maatschappij wil deelnemen, moet je ten volle aan elk aspect deelnemen en dan moet je zeker de taal beheersen", vulde fractieleider Matthias Diependaele aan.