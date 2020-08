CD&V wil af van mondmaskerplicht in secundaire scholen: “Onverantwoord, dan organiseer je gewoon verspreiding” jv

24 augustus 2020

07u51

Bron: belga 0 Onderwijs CD&V wil af van de mondmaskerplicht in secundaire scholen als het klaslokaal voldoende kan worden geventileerd. Vlaams parlementslid Jo Brouns roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om de plicht snel te evalueren en te bespreken met de onderwijspartners. Experts schieten het voorstel echter af wegens "onverantwoord". Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Op 1 september heropenen de scholen voor alle leerlingen, maar middelbare scholieren worden wel verplicht een mondmasker te dragen. Zolang fase geel van de epidemie van kracht is, mogen ze enkel tijdens pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten hun mondmasker afnemen. CD&V pleit er nu voor om de verplichte mondmaskerdracht in de klaslokalen los te laten als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

"Als na een risicoanalyse blijkt dat een lokaal voldoende kan worden geventileerd en er afstand kan worden gehouden, eventueel met schermen van plexiglas, pleit ik ervoor om de mondmaskerplicht voor leerlingen in het secundair af te schaffen", zegt Jo Brouns.

Brouns vreest dat een algemene verplichting om een mondmasker te dragen zal knagen aan de motivatie van de leerlingen en minder interactie met de leerkracht toelaat. Bovendien geldt in buurlanden als Duitsland en Nederland geen mondmaskerplicht op school, werpt hij op.

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) noemt het "onverantwoord" om nog voor de heropening van de scholen te pleiten voor een versoepeling. “Dat ben je gewoon de verspreiding van het virus aan het organiseren." Ook viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) wijst erop dat de verschillende maatregelen elkaar aanvullen. "Met een masker vermindert de kans dat leerlingen en leerkrachten druppels op elkaar projecteren, wat nuttig is in drukbevolkte klassen. Ventilatie verhindert dan weer dat de kleine virusdruppels die door de mazen van het masker heen glippen in de lucht blijven hangen.”