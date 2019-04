Caroline Gennez reageert op onderwijsbuis: "Crevits heeft unieke kans gemist om lat weer hoger te leggen” HAA

01 april 2019

13u07

Bron: Belga, VTM NIEUWS 1 Onderwijs Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en de Vlaamse regering hebben met de hervorming van de eindtermen en de “te minimale” modernisering van het secundair onderwijs “een unieke kans gemist om de lat in ons onderwijs echt opnieuw hoger te leggen”. Dat zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) in een reactie op de studie van de KU Leuven, die aantoont dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen zwaar gebuisd is. Minister Crevits geeft in VTM NIEUWS toe dat er te lang gepraat en te weinig gebeurd is.

Caroline Gennez, onderwijsspecialiste van de Vlaamse socialisten, leest in de studie dat de dalende onderwijskwaliteit niet veroorzaakt wordt door een gewijzigde leerlingenpopulatie. "Daarom is er een beleid nodig dat zich richt op alle leerlingen en zorgt dat zij allemaal voldoende uitgedaagd worden. Door de eindtermen als minimumlat bindend te maken, kunnen we het basisniveau in ons onderwijs opnieuw garanderen en daarboven kunnen leerkrachten leerlingen vervolgens uitdagen op hun individuele talenten", zegt Gennez.



Gennez wil ook dat er werk wordt gemaakt van een betere kwaliteitsmeting. “Nergens in Europa wordt zo veel getest, maar we doen er zeer weinig mee. Een gestandaardiseerd toetsbeleid in elke school waarmee leerkrachten en directies een zicht krijgen op de kwaliteit van de school inzake het bereiken van de eindtermen, is dan ook absoluut noodzakelijk", stelt Gennez. De sp.a pleit tegelijk voor bijkomende investeringen in onderwijs.

Nergens in Europa wordt zo veel getest, maar we doen er zeer weinig mee Caroline Gennez (sp.a)

1 september 2019

In een reactie aan VTM NIEUWS zegt onderwijsminister Crevits dat er te lang gepraat en te weinig gebeurd is. Volgens de CD&V-politica waren de resultaten van de internationale onderzoeken de directe aanleiding om concreet werk te maken van een aantal grote onderwijshervormingen, zegt ze aan Belga. “Dat is ook de essentie van de modernisering van het secundair onderwijs die op 1 september 2019 van start gaat, die net die pijnpunten wil aanpakken.”



Die modernisering heeft volgens Crevits meer aandacht voor het bijspijkeren van tekorten bij leerlingen, maar ook van het blijvend uitdagen van uitmuntende scholieren. “Een modernisering waar nieuwe ambitieuze eindtermen de lat hoog leggen en er een basisgeletterdheid voor onder andere Nederlands en wiskunde wordt ingevoerd. De nieuwe eindtermen gaan nu in voor de eerste graad van het secundair onderwijs, ondertussen worden er ook nieuwe eindtermen en onderwijsdoelen ontwikkeld voor het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.”

Meer middelen basisonderwijs

“Daarnaast namen we stuk voor stuk gerichte maatregelen”, voegt Crevits daar aan toe. “Denk maar aan de hervorming van de lerarenopleiding, de uitrol van het duaal leren of de acties die we namen om de taalvaardigheid van leerlingen te versterken. Het werk is uiteraard niet af. Zeker in het basisonderwijs is er nood aan een toekomstplan. Daarom is het ook goed dat het Vlaams Parlement op 20 maart op mijn vraag een motie heeft goedgekeurd voor meer middelen voor het basisonderwijs met extra aandacht voor taalondersteuning voor anderstalige leerlingen.”