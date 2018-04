Burgerschap wordt verplichte leerstof: "Leerlingen moeten elkaar niet tolereren, maar leren om met elkaar samen te leven” IB

03 april 2018

Onderwijs De mensenrechten kennen, geweldloos kunnen communiceren, zich kunnen inleven in anderen, helder en kritisch kunnen nadenken, fake nieuws kunnen herkennen. Het zijn maar enkele van de vaardigheden die leerlingen van het gemeenschapsonderwijs GO! in het nieuwe vak Burgerschap zullen leren. Na een succesvol proefproject rolt het gemeenschapsonderwijs het vak volgend schooljaar uit in alle scholen. Dat meldt De Standaard.

Zeker zestig scholen zullen vanaf september het vak burgerschap in hun curriculum opnemen en vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt het voor alle scholen in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO! verplicht. In de praktijk betekent dit dat alle scholen – van het aso tot het buitengewoon onderwijs - hun leerlingen een traject aanbieden om hen attitudes, kennis en vaardigheden over burgerschap aan te leren. Burgerschap moet ook een vaste plaats in de cultuur van de school krijgen.

Leerlingen leren filosoferen, hun inlevingsvermogen vergroten en zelfstandig én samen kritisch na laten denken, is de eerste belangrijke competentie van het vak Burgerschap. Een tweede belangrijke component is het vormen van waarden, waarbij er extra belang gehecht wordt aan eerlijkheid, openheid, respect, engagement, betrokkenheid en positief kritisch zijn. De derde component is duurzaam samenleven.

Leerlijn

Op dit moment zit burgerschap al vervat in vakken als Geschiedenis en Nederlands, maar het krijgt nu dus ook een eigen plaats in het curriculum en de aanpak van de school. Leraren die het vak onderwijzen kunnen een beroep doen op een leerlijn die vorige week is afgewerkt. Ook krijgen ze training in het stellen van neutrale vragen en conflictmanagement.

Volgens topvrouw Raymonda Verdyck is burgerschap “geen vrijblijvend verhaal”: “Ik denk dat de nood aan verbinding nu groter is dan vroeger”, zegt ze in De Standaard. “Ik ben al heel wat jaren geen leerkracht meer, maar de complexiteit van onze samenleving is veel groter geworden. Het doel is dat leerlingen elkaar niet louter tolereren, maar ook leren samenleven.”