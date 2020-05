Buitengewoon onderwijs start niet per se met eerste leerjaar ADN

07 mei 2020

15u25

Bron: Belga 0 Onderwijs Het draaiboek voor de heropstart van het buitengewoon onderwijs is afgewerkt en goedgekeurd door de GEES, de groep van experts die de exitstrategie moet uitwerken. Dat heeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) donderdag in het Vlaams Parlement gezegd.

De Veiligheidsraad besliste eind april dat de scholen vanaf maandag 18 mei gedeeltelijk weer open mogen, maar met de mogelijkheid om op vrijdag 15 mei al te proefdraaien.

De opstart gebeurt maximaal in drie jaren van het lager onderwijs en drie jaren van het middelbaar. In de lagere school zal het al zeker gaan om de eerste twee studiejaren. Verder gaat het ook telkens om de afstudeerjaren. "In het buitengewoon onderwijs wordt de ratio van de leerjaren verlaten", liet Weyts donderdag verstaan. "Dat heeft te maken met de specifieke noden en behoeften van die kinderen.”



De scholen zullen zelf een risico-analyse uitvoeren en bekijken hoe ze de veiligheid kunnen garanderen. Op basis daarvan moeten ze inschatten hoeveel leerlingen ze kunnen ontvangen. "Ze moeten dan bekijken welke leerlingen worden uitgenodigd op school. Niet op grond van leeftijd, maar op grond van de zorg- en leernoden", aldus Weyts.

Lees ook:

Zo ziet het onderwijs er vanaf 15 mei uit

Experts over de gedeeltelijke heropstart van scholen: “We moeten proberen iedereen vanaf half juni nog eens op school te krijgen om het jaar af te ronden” (+)

Zijn scholen klaar voor heropening op 15 mei? Wij vroegen het aan 100 directeurs (+)