Brussel krijgt vijfde Europese school

28 juli 2018

Tussen 50 en 70 miljoen euro: zoveel geld maakt de federale regering vrij voor een nieuwe Europese school. Het gaat om een nieuwbouwcomplex op de vroegere terreinen van de NAVO in Evere, schrijft De Morgen.

In totaal zullen tot 2.500 leerlingen les moeten volgen op de Europese school in Evere, bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die belast is met de Regie der Gebouwen, aan de krant. Het initiatief maakt deel uit van het pact voor strategische investeringen.

Over heel Europa bestaan veertien Europese scholen. In ons land liggen er vijf, waarvan één in Mol. Het hoofdstedelijk gewest herbergt de vier overige officiële Europese scholen.

In eerste instantie zijn vooral kinderen van ouders die voor de Europese instellingen werken het doelpubliek. Zij kunnen er gratis terecht en krijgen ook voorrang bij de inschrijvingen. In theorie zijn ook 'lokale' kinderen of kinderen van andere expats welkom - als ze meerdere duizenden euro's inschrijvingsgeld betalen - maar daar komt zeker in Brussel in de praktijk weinig van terecht, vanwege plaatsgebrek.

Het kabinet-Jambon geeft aan dat op september 2019 wordt gemikt.