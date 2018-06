Bourgeois maakt zich zorgen over het niveau van ons onderwijs: "We moeten durven excelleren" redactie

17 juni 2018

12u45

Bron: De zevende dag 3 Onderwijs Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maakt zich zorgen over het niveau van ons onderwijs, zo zegt hij in 'De zevende dag'. Volgens hem is de slinger te veel doorgeslagen naar 'welbevinden', zich goed voelen.

Bourgeois maakt zich zorgen. "We hebben maar 1 grondstof in Vlaanderen en die zit tussen 1,5 meter en 2 meter boven de grond", zo verwijst hij met een knipoog naar onze kenniseconomie.



"Die heeft de welvaart gecreëerd: we hebben schitterende onderzoeksinstellingen, we hebben een nieuwe industrie. Maar mensen die het kunnen weten, zeggen: 'Als we nu niet zorgen dat we die kwaliteit behouden, gaan we daarvoor over 20 à 25 jaar de prijs betalen'."

'Als ik zie dat we voor begrijpend lezen, vierde leerjaar, van plaats 8 naar plaats 32 gezakt zijn. Dat zijn knipperlichten' Geert Bourgeois, Vlaams minister-president

Bourgeois zegt daarvoor nu al de signalen te zien. "Als ik zie dat we voor begrijpend lezen, vierde leerjaar, van plaats 8 naar plaats 32 gezakt zijn. Dat we qua ambitie volgens de OESO bij 15-jarigen het allerlaagste niveau hebben. Dat we in elke Pisa-ranking om de 2 jaar voorsprong verliezen. Dat zijn knipperlichten."

Volgens Bourgeois moeten we meer inzetten op "durven excelleren". "De slinger is te veel doorgeslagen naar welbevinden. Specialisten zeggen: 'Wanneer voelt een kind zich goed? Als het een inspanning heeft moeten leveren en iets verworven heeft, dat ook kent en daarmee vooruitgaat in het leven'."

Ook in 'De zevende dag' reageert minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op Bourgeois' uitspraken: "Je moet voor jongeren duidelijke verwachtingen stellen. Eenmaal je grote verwachtingen stelt, gaan jongeren daar ook naar neigen."



"Maar de aandacht voor het welbevinden helemaal afschaffen? Dat zou ik spijtig vinden. Niet langer dan een paar dagen geleden is gecommuniceerd hoeveel jongeren gepest worden en zich slecht in hun vel voelen. En dan leren ze zeker niets."

