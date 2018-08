Boek wil samenwerking tussen moslims en niet-moslims op school verbeteren AV

27 augustus 2018

14u54

Bron: Belga 2 Onderwijs Wat als moslimleerlingen niet willen deelnemen aan de zwemles? Of hoe kunnen scholen omgaan met de ramadan of met de hoofddoek? In het boek "Halal of niet. Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord" proberen auteurs Khalid Benhaddou en Emilie Le Roi op elk van die vragen een concreet antwoord te vormen. Vandaag werd het boek voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Auteurs Khalid Benhaddou, Gents imam en coördinator van het netwerk van islamexperten, en Emilie Le Roi, aanspreekpunt radicalisering en polarisering binnen het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, bundelden hun expertise en gaan in het boek op zoek naar "concrete handvatten". Directies, leerkrachten en CLB's zitten vaak met de handen in het haar om concrete uitdagingen die zich voordoen op school op te lossen. Soms lijken individuele vrijheden van leerlingen - zoals godsdienstvrijheid - te botsen met opgestelde eindtermen, leerplannen of pedagogische projecten.

In dialoog gaan

De auteurs behandelen in het boek een aantal concrete casussen. Le Roi schetst daarbij vaak het juridische kader terwijl Benhaddou inzoomt op de theologische interpretaties. Zonder zelf een standpunt in te nemen, hameren de auteurs op het belang van dialoog. "Scholen zijn soms bang om weggezet te worden als racistisch of onverdraagzaam. Maar vaak is de dialoog met de ouders en jongeren opstarten op zich al een teken van respect", legt Emilie Le Roi uit.

Ook Benhaddou hamert op het in dialoog gaan en loskomen van een zwart-wit benadering. "Niet elke uitdaging, niet elke oplossing die je via dialoog bereikt is een toegeving aan de islamisering of een geval van 'soumission'", aldus Benhaddou.

Het boek "Halal of niet?" is uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts en is te koop voor 22,99 euro.