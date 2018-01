Bisschoppen bezoeken vluchtelingen en roepen op tot meer menselijkheid AJA

De bisschoppen van de verschillende Belgische bisdommen hebben vandaag een bezoek gebracht aan gezinnen van migranten en vluchtelingen en projecten die hen helpen, in het kader van de Internationale Dag van de Migrant en de Vluchteling van de katholieke kerk.

In Mechelen ging kardinaal Jozef De Kesel op de koffie bij het vrijwilligersproject Welcome in Mechelen (WiM), dat onder meer vier Syrische gezinnen hun verhaal liet vertellen.De Kesel kreeg van de vluchtelingen een hapje en drankje aangeboden en aanhoorde verhalen over hun tocht naar België en hun integratie in ons land.

"Het was een fijne ontmoeting en de kardinaal had net als enkele van zijn collega's elders ook een duidelijke boodschap in het licht van de actualiteit", zegt Ng Sauw Tjhoi, voorzitter van de vzw WiM. "De bisschoppen stellen namelijk dat het allemaal best wat menselijker mag, dat een menswaardig bestaan voor vluchtelingen hoger op de maatschappelijke agenda hoort te staan."

Oefenen Nederlands en zoeken naar werk

WiM is een burgerinitiatief van intussen zowat 120 vrijwilligers die meestal voordien al op een of andere manier met vluchtelingen werkten. "We organiseren ontmoetingen om Nederlands te oefenen, maar begeleiden bijvoorbeeld ook mensen zonder papieren bij het omgaan met die problematiek en de laatste tijd krijgen we ook veel vragen rond werk", zegt Ng Sauw Tjhoi.

"Mensen die hier al een tijdje zijn en stilaan geïntegreerd raken, zijn erg dankbaar voor de opvang maar willen nu graag zelf aan de slag. We gaan daarom samenzitten met partners zoals de vakbonden en werkgeversorganisaties om te bekijken hoe we hen daar het best naartoe kunnen leiden",aldus Ng Sauw Tjhoi.

