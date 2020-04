Bijna vier op vijf studenten uit hoger onderwijs maken zich zorgen over studies WDw

20 april 2020

11u48

Bron: Belga 6 Onderwijs Bijna vier op de vijf studenten uit het hoger onderwijs maken zich zorgen over hun studies als gevolg van de heersende coronamaatregelen. Ruim een kwart denkt vanwege de maatregelen zelfs niet te zullen slagen. Dat zegt de Christelijke Mutualiteit (CM) op basis van een rondvraag van Teleblok bij 770 studenten.

Door de coronacrisis zijn de fysieke lessen aan universiteiten, hogescholen en in het hoger beroepsonderwijs al meer dan een maand opgeschort. De universiteiten beslisten zelfs al om de lessen zeker tot de zomer te schorsen. Docenten bieden wel allerlei vormen van online onderwijs aan, maar de impact op studenten blijkt dus groot. “Ze maken zich zorgen, voelen zich minder gelukkig en missen het contact met hun medestudenten”, aldus de CM.

Meer dan de helft van de studenten voelt zich minder gelukkig dan anders en heeft de indruk minder zinvol bezig te zijn Griet Speeckaert, Teleblok

Meer uitstellen

Van de deelnemende studenten gaf 52 procent tijdens de bevraging aan het studeren meer uit te stellen dan voor de coronacrisis en 47 procent zegt zich momenteel niet goed te kunnen concentreren. Een (ruime) meerderheid zegt wel over de juiste middelen te beschikken om online les te volgen en er vertrouwen in te hebben dat ze die leerstof begrijpen. Het gemis aan sociaal contact blijkt echter groot. Maar liefst 76 procent van de studenten die zich zorgen maken, duidt dat gebrek aan als een van de oorzaken. Ook de onzekerheid over het studieverloop (stage of examens) scoort op dat vlak hoog.

“Studenten geven aan vooral gezelschap, advies en emotionele steun te missen”, zegt Griet Speeckaert van Teleblok. “Meer dan de helft van de studenten voelt zich minder gelukkig dan anders en heeft de indruk minder zinvol bezig te zijn.”

Anonieme chatlijn

Teleblok opent elke werkdag van 18 tot 23 uur zijn anonieme chatlijn op www.teleblok.be voor studenten die nood hebben aan een gesprek.

